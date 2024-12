Câmara Legislativa aprova redução do ITBI de 3% para 1%; entenda as mudanças

Os deputados da CLDF (Câmara Legislativa do DF) aprovaram, nessa terça-feira (3), a redução do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) de 3% para 1% na primeira transmissão de imóvel novo edificado e 2% nos demais casos.Segundo o texto, a medida visa “incentivar a regularização no registro das transferências e o mercado da construção civil”. O projeto segue para sanção do governador Ibaneis Rocha.