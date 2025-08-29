Logo R7.com
Câmera flagra imprudência de jovens em patinete antes de acidente na W3 Sul, no DF

Acidente na quadra 505 da Asa Sul levantou questões sobre segurança e imprudência no uso de patinetes elétricos

DF no Ar|Do R7

Na quadra 505 da Asa Sul (DF), dois adolescentes de 16 anos foram atropelados enquanto estavam em um patinete elétrico. Uma câmera registrou o momento em que a motorista atinge os jovens, que tentavam atravessar a avenida W3 Sul. Após o impacto, a motorista parou para prestar socorro, e os adolescentes foram levados ao hospital com ferimentos. A jovem sofreu uma fratura na perna e um corte na cabeça, e o rapaz teve suspeita de traumatismo craniano. As imagens evidenciam a imprudência dos jovens e reforçam a necessidade de conscientização sobre segurança.

