Câmera flagra imprudência de jovens em patinete antes de acidente na W3 Sul, no DF

Na quadra 505 da Asa Sul (DF), dois adolescentes de 16 anos foram atropelados enquanto estavam em um patinete elétrico. Uma câmera registrou o momento em que a motorista atinge os jovens, que tentavam atravessar a avenida W3 Sul. Após o impacto, a motorista parou para prestar socorro, e os adolescentes foram levados ao hospital com ferimentos. A jovem sofreu uma fratura na perna e um corte na cabeça, e o rapaz teve suspeita de traumatismo craniano. As imagens evidenciam a imprudência dos jovens e reforçam a necessidade de conscientização sobre segurança.



