Câmera veicular flagra momento que ‘tartaruga’ atinge para-brisa de carro no DF

Na última quarta-feira (26), João Paulo teve seu para-brisa atingido por um tachão de sinalização, conhecido popularmente como “tartaruga”, em Brasília . Ele estava a caminho de um atendimento de radiologia móvel quando o acidente ocorreu. Apesar dos machucados no rosto e nos braços, João Paulo não precisou de atendimento médico. Ele relatou que, inicialmente, pensou que o objeto fosse uma pedra ou um detrito. Sua câmera veicular registrou o momento e ele decidiu compartilhar as imagens nas redes sociais para conscientizar sobre a segurança no trânsito. João destacou a importância da câmera, que foi instalada após experiências anteriores de acidentes sem prova visual.



