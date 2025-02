Câmeras de segurança flagram dupla roubando caixas de cerveja em bar na Asa Norte

Um bar localizado na Asa Norte foi furtado e o proprietário relatou que a dupla arrombou a porta do estabelecimento e levou uma TV de 50 polegadas, seis caixas de cerveja e cerca de R$ 2 mil em dinheiro. As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram os criminosos usando um carrinho de supermercado para transportar os itens furtados. A polícia foi acionada e investiga o caso, enquanto moradores e comerciantes da região pedem reforço na segurança pública devido à recorrência de crimes como este. Caso alguém reconheça os criminosos, pode denunciar anonimamente pelo 197 ou contatar a Polícia Militar pelo 190.



