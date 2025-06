Câmeras de segurança são instaladas nas UPAs do DF

Câmeras de vigilância estão sendo instaladas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Distrito Federal. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGES-DF) prevê que cada UPA receba pelo menos 40 câmeras, com um investimento mensal de aproximadamente R$ 13 mil por unidade para manutenção e operação dos serviços.



As UPAs em Ceilândia, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Sobradinho já estão equipadas e em fase de teste. O sistema de monitoramento permitirá acesso remoto às imagens em tempo real, garantindo mais segurança a pacientes e funcionários.



