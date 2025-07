Câmeras flagram momento que mulher é perseguida e assaltada no Entorno do DF

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi roubada ao descer do ônibus na região do Entorno do Distrito Federal. O vídeo mostra um homem perseguindo a vítima e anunciando o assalto.



A mulher tentou se defender com seu casaco, mas não conseguiu. O assaltante levou a bolsa da vítima, que estava com um celular, documentos e dinheiro. Moradores ouviram os gritos da vítima e ofereceram ajuda. A polícia investiga o caso.



