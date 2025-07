Caminhão carregado com melancias pega fogo na rodovia GO-520, próximo ao Novo Gama

Um caminhão de melancias pegou fogo na rodovia GO-520, próximo ao Novo Gama, Entorno do DF. Os bombeiros, ao chegarem, encontraram a carroceria em chamas e usaram uma retroescavadeira para auxiliar no combate ao incêndio. Não houve feridos, e as chamas foram contidas antes de atingirem o tanque de combustível. Toda a mercadoria ficou incinerada.



