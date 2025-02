Caminhão carregado tomba na BR0-70 após motorista parar em acostamento durante temporal

Na tarde da última terça-feira, chuvas intensas atingiram o Distrito Federal, resultando no tombamento de um caminhão na BR 070. O veículo, transportando diversas mercadorias de Minas Gerais para Brasília, foi levado para o acostamento devido às condições adversas e acabou tombando. O motorista, um jovem de 25 anos, não sofreu ferimentos, mas ficou bastante assustado com o incidente. Para cumprir requisitos da seguradora, uma equipe foi necessária para remover as mercadorias antes do reboque.