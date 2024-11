Caminhão com carga instável é flagrado em Taguatinga (DF)

Imagens enviadas por um telespectador mostram um caminhão circulando com a carga instável, em mais um flagrante de transporte inadequado de materiais. A carga, que parece ser resto de obra, estava desorganizada na caçamba, com itens como escada, portão e madeiras, o que representa um grande risco para a segurança no trânsito. O registro foi feito na manhã de quarta-feira (27) na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga, uma das vias mais movimentadas e importantes de acesso entre o Plano Piloto e Taguatinga. Vale lembrar que, recentemente, uma tragédia envolvendo um caminhão ocorreu na Fercal, quando uma pedra rolou da caçamba de um caminhão tombado e causou a morte de uma criança de 9 anos. Segundo o Detran-DF, transportar carga sem os dispositivos de fixação adequados é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira de habilitação, conforme o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro.