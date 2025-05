Caminhão de carga pega fogo na EPTG, próximo a Águas Claras (DF)

Um caminhão pegou fogo na EPTG perto de uma das entradas de Águas Claras (DF). O incêndio se concentrou no baú do caminhão, que transportava mesas, cadeiras e outros materiais inflamáveis. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. O motorista foi avaliado pela equipe de socorro e não precisou de atendimento médico. A perícia do corpo de bombeiros determinará a causa do incêndio.



