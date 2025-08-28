Logo R7.com
Caminhão entala e bloqueia tráfego na 'tesourinha' da quadra 212 da Asa Sul (DF)

Veículo desrespeitou o limite de altura do viaduto e causou congestionamento

DF no Ar|Do R7

Um caminhão ficou preso na tesourinha da quadra 212 da Asa Sul (DF), após ultrapassar o limite de altura de 3,55 metros, bloqueando o tráfego. Viaturas do Detran estão no local para sinalizar e auxiliar o trânsito. Com o congestionamento, o tráfego foi desviado para a região do Eixinho.

