Caminhão perde freio, cai em ribanceira e invade terreno de moradores em Novo Gama (GO)

Um caminhão de lixo despencou e caiu no terreno do José, que enviou a denúncia para o DF no Ar. O caso aconteceu no Novo Gama (GO), Entorno do Distrito Federal e segundo ele, está lá há três dias, causando mau cheiro. O veículo pertence à prefeitura e foi emprestado à empresa Urbano, responsável pela coleta seletiva. Segundo a empresa, o acidente aconteceu por uma falha nos freios que fez o motorista perder o controle.