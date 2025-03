Caminhão tomba após bater em poste e atinge quatro veículos próximo a Sobradinho

Um acidente ocorreu na madrugada de terça-feira (18) na BR-020, perto do acesso a Sobradinho. Uma carreta transportando melancias bateu em um poste e atingiu quatro carros, resultando em cinco veículos envolvidos no incidente. O motorista de um carro foi hospitalizado com ferimentos na perna e dor na clavícula. Outros motoristas saíram ilesos. A PRF e Neoenergia estão no local, onde a pista está parcialmente interditada para reparos. Moradores de Sobradinho enfrentam menos transtornos devido a uma bifurcação próxima.



