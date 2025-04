Caminhão tomba na DF-290, no Gama (DF), e derruba poste de iluminação pública

Um caminhão tombou na DF-290, no Gama (DF), e derrubou um poste de iluminação pública. O veículo ficou no canteiro central da rodovia. O motorista, de 43 anos, foi atendido por uma equipe de socorro e levado para o hospital regional com dores no ombro direito. A CEB foi acionada para realizar a troca do equipamento danificado e o Corpo de Bombeiros também esteve presente para prestar atendimento.



