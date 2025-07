Caminhão transportando tijolo tomba na BR-040 e deixa duas pessoas feridas

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-040. Um caminhão carregando tijolos colidiu com um carro e tombou na via, espalhando a carga. A pista foi interditada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal atenderam à ocorrência.



