Caminhonete bate em carro e invade calçada de comércio em Ceilândia (DF)

Uma caminhonete colidiu com um carro e invadiu a calçada de um comércio em Ceilândia Sul (DF). O acidente aconteceu na QNM 5, conjunto B. Após o impacto, a caminhonete atingiu as grades de proteção de uma drogaria e entrou na farmácia. O condutor do carro foi transportado consciente para o hospital regional da cidade apresentando sangramento no nariz e dores nas costas, cervical e tórax.



