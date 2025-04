Caminhonete perde controle e colide com poste em São Sebastião (DF)

Neste domingo (13), uma caminhonete perdeu o controle e colidiu com um poste na DF-140 em São Sebastião, no Distrito Federal. O motorista de 45 anos foi retirado do veículo pela população antes da chegada dos bombeiros. Ele apresentava ferimentos pelo corpo e foi transportado para o Hospital de Base de Brasília. Uma das faixas precisou ser interditada para o atendimento. A dinâmica do acidente não foi esclarecida e não há informações sobre o estado de Saúde do motorista.



