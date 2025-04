Campanha ‘Compartilhe Amor’ arrecada doações para famílias em vulnerabilidade; saiba como ajudar

A Secretaria de Justiça promove a campanha "Compartilhe Amor" para incentivar doações a famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente durante o frio. Natalia Passos, diretora de Ações Sociais do Diretório Central dos Estudantes, enfatizou a importância da participação da comunidade acadêmica, afirmando: "estamos honrados em fazer parte dessa iniciativa".



As doações, que podem ser roupas e cobertores em bom estado, podem ser feitas em mais de 20 locais, como supermercados e universidades. Mais informações estão disponíveis em sejus.df.gov.br .



