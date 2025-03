Campanha de vacinação contra gripe começa nesta terça-feira no Distrito Federal

A campanha de vacinação contra a gripe começou nesta terça-feira (25) no Distrito Federal com a distribuição de 80 mil doses em mais de 100 locais. Os grupos prioritários incluem crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, pessoas acima de 60 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas, povos indígenas, profissionais de Saúde, funcionários do sistema prisional, professores, membros das forças de segurança e salvamento, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, membros das Forças Armadas, trabalhadores dos Correios, trabalhadores portuários e caminhoneiros.



Para vacinar-se, é necessário apresentar um documento de identificação no local da vacinação. A imunização não substitui hábitos saudáveis, como boa alimentação e hidratação adequada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!