Campo da Esperança isola área após túmulo desabar; outros dois estão em risco

Um túmulo desabou no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, neste fim de semana. Jardineiros alertaram que outros dois túmulos no setor C correm risco. Os responsáveis pelo cemitério disseram que a erosão está sendo analisada por uma equipe de engenharia. A área foi isolada para reparos, esperando conclusão ainda nesta segunda-feira (20). O cemitério considera o caso como isolado, e que o período de chuva torna o solo instável.