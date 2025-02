Candangão 2025 começa com partida entre Ceilândia e Real Brasília

O Candangão BRB 2025 inicia amanhã com a partida entre Ceilândia, campeão do torneio em 2024, e Real Brasília, no estádio Abadião. A RECORD, o R7 e o PlayPlus transmitem o jogo ao vivo a partir das 16h, com narração de Antônio Lacerda e comentários de Manuel de Oliveira. A RECORD também transmitirá outros campeonatos estaduais neste ano, incluindo o Paulistão e os torneios do Acre, Alagoas e Tocantins. Qual é o seu time do coração no Candangão 2025? Acompanhe e participe!