Candangão BRB 2025 começa em 18 de janeiro com premiação total de dois milhões de reais

O Candangão BRB 2025 foi oficialmente lançado nessa quarta-feira (15), marcando a 50ª edição do campeonato. Com uma premiação total de R$ 2 milhões, o torneio contempla o campeão com R$ 1,2 milhão, enquanto o vice-campeão, o terceiro e quatro colocados receberão, respectivamente, R$ 400 mil, R$ 250 mil e R$ 150 mil.



Os jogos começarão no sábado, dia 18 de janeiro, com a partida entre Ceilândia e Real Brasília, às 16 horas. A RECORD será mais uma vez a emissora oficial, prometendo uma cobertura abrangente. O R7 e o PlayPlus também vão transmitir os jogos ao vivo. O torneio deste ano se destaca pela presença de jogadores renomados e pelo apoio do BRB, elevando o nível de competição no Distrito Federal.