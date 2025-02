Candangão BRB 2025 na RECORD: fim de semana tem confrontos pela 2ª rodada do campeonato

Na segunda rodada do Candangão BRB 2025 que acontece nesse fim de semana, o Real Brasília enfrenta o Brasiliense no Estádio Defelé no sábado (25), às 11h, buscando recuperação após derrota no último fim de semana. No mesmo dia, o Ceilandense joga contra o Ceilândia no Boca do Jacaré, às 15h30., e a RECORD transmitirá com exclusividade o confronto entre Legião e Gama no Bezerrão, às 16h. No domingo (26), o Sobradinho enfrentará o Paranoá às 11h, e o Samambaia jogará contra o Capital às 15h30. Serão três jogos no sábado e dois no domingo, proporcionando emoção para os torcedores da capital federal.