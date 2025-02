Candangão BRB 2025: veja os resultados da sétima rodada e preparativos para a oitava

No final de semana, três partidas deram continuidade à sétima rodada do Candangão BRB 2025. O Paranoá foi derrotado pelo Capital, enquanto Sobradinho e Brasiliense empataram. Legião e Ceilandense também empataram em 1 a 1. Com esses resultados, o Gama lidera a tabela com 16 pontos, seguido por Brasiliense e Ceilândia, ambos com 15 pontos. A sétima rodada será concluída com Real Brasília enfrentando Samambaia e Ceilândia jogando contra Gama, em partidas que definirão a liderança. Para a oitava rodada, os destaques incluem o clássico entre Brasiliense e Gama, que acontecerá no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Cerejão, além de Capital contra Ceilândia.