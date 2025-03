'Caneta emagrecedora': saiba cuidados ao usar e realizar procedimentos cirúrgicos

A 'caneta emagrecedora' é um medicamento usado para tratar a diabetes tipo 2, que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e auxilia no emagrecimento ao aumentar a saciedade e reduzir a preferência por alimentos gordurosos ou doces.



Contudo, pacientes que utilizam devem estar atentos antes de procedimentos cirúrgicos, como explica um médico especialista. O medicamento retarda o esvaziamento do estômago, o que pode aumentar o risco de complicações durante a anestesia, como regurgitação e aspiração. Por isso, é recomendado interromper o uso 21 dias antes de cirurgias com sedação.



Além disso, o medicamento pode causar efeitos colaterais intestinais, como prisão de ventre, náusea e vômito, que devem ser gerenciados sob orientação médica. Após a cirurgia, o paciente pode retomar o uso, sempre com supervisão médica.



