Capital derrota Brasiliense e lidera Candangão BRB 2025

O clássico entre Capital e Brasiliense pelo Candangão BRB 2025 ocorreu no estádio JK no Paranoá, após adiamento devido à Copa Verde. Matheus Silva abriu o placar aos 12 minutos, seguido por Robert aos 28 minutos, levando o Capital ao intervalo com vantagem de 2 a 0. No final do segundo tempo, Riquelme marcou aos 48 minutos, selando a vitória por 3 a 0. Com esta vitória, ambos os times somam 19 pontos, mas o Capital lidera no saldo de gols. O apoio vibrante dos torcedores do Capital foi um destaque à parte, mostrando sua paixão pelo time.



