Capital vira sobre Paranoá e mantém sonho no Candangão BRB 2025

O Capital venceu o Paranoá por 2 a 1 em um jogo decisivo no Candangão BRB 2025, no estádio de Defelê. O Paranoá abriu o placar, mas Mateuzinho empatou de pênalti ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Lucas Vitor foi expulso, dando vantagem ao Capital. Felipe Guedes marcou o gol da vitória. Mateuzinho comemorou o resultado, destacando a importância da vitória para o time, que almeja seu primeiro título no Candangão.