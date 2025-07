Capivaras atropeladas em Brasília aguardam cirurgia no Hospital Veterinário Público

Duas capivaras sobreviveram após um atropelamento no Lago Sul, em Brasília. Elas foram encaminhadas ao Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre e uma das capivaras apresenta melhora leve enquanto a outra está em estado crítico.



O coordenador do hospital informou que os animais chegaram debilitados e ainda não passaram por cirurgia devido à necessidade de estabilização clínica. Estima-se que 473 milhões de animais sejam atropelados anualmente no Brasil.



