Capivaras são flagradas passeando no Lago Paranoá, em Brasília

Um grupo de capivaras foi flagrado passeando próximo ao Lago Paranoá, em Brasília. A cena é recorrente na região. As capivaras costumam andar pelo gramado e fazer pausas para se alimentar. O registro veio de um morador do Distrito Federal. Destaca-se a importância da convivência harmoniosa com a fauna local para o relacionamento com o meio ambiente.



