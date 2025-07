Caravana de Proteção Animal reúne amantes de pets no Eixão do Lazer, em Brasília

Nesse domingo (13), no Eixão do Lazer, em Brasília, aconteceu a 3ª edição da Caravana de Proteção Animal. Organizado pela Secretaria de Segurança Pública do DF, o evento ofereceu uma variedade de serviços gratuitos para cuidado e proteção dos animais. A programação incluiu palestras educativas sobre maus-tratos, exames veterinários, feira de adoção, e demonstrações com cães das Forças de Segurança.



Neuza, acompanhada de sua cadela Cristal, destacou a importância de tratar os animais como seres de direitos. Em 2023, foi criada a primeira delegacia do país para repressão aos crimes contra animais no Distrito Federal, e em 2024, a Secretaria Extraordinária de Proteção Animal foi instituída, reforçando o compromisso com o bem-estar e direitos de cães e gatos.



