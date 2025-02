Carnaval no DF terá transporte público gratuito

O governador Ibaneeis Rocha anunciou que, durante o carnaval, o transporte público no Distrito Federal será gratuito de 1º a 4 de março. A medida abrange ônibus e metrô e é um teste para a futura gratuidade aos domingos e feriados. A expectativa é que mais de 60 mil pessoas utilizem o serviço para aproveitar as festividades na capital federal. "Quem sabe um dia teremos transporte público integralmente gratuito", comentou o governador.



