Carreta da Codhab em Planaltina (DF) oferece regularização de propriedades

A carreta da Codhab estará em Arapoanga, Planaltina (DF), oferecendo regularização de propriedades. Companhia vai ficar no estacionamento da Unidade de Saúde Básica 5 até 13 de setembro. O atendimento ocorre das 8h às 18h durante a semana e aos sábados até 12h.



Moradores devem apresentar documentos para análise e receber informações sobre a entrega das escrituras públicas. Segundo a Codhab, o processo visa transferir a propriedade de forma definitiva e gratuita.



Contatos para mais informações são os telefones 3214-1874 e 3214-1858. A comunidade pode aproveitar para tirar dúvidas pessoalmente até a chegada da carreta.



