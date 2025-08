Carreta da Regularização Fundiária estará em Samambaia (DF) até 4 de outubro

A Carreta da Regularização Fundiária está em Samambaia (DF) até o dia 4 de outubro. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional convoca mais de 3.500 moradores para a entrega da documentação necessária à regularização dos imóveis.



Os documentos podem ser consultados no site codhab.df.gov.br. Após a análise, os habilitados receberão informações sobre as escrituras públicas. Mais informações pelos contatos disponíveis: 61 3214 1874 e 3214 1858.



