Carreta que transportava adubo capota na BR-040

Durante a madrugada, uma carreta transportando adubo capotou na BR-040, após o posto da PRF. O motorista, de 27 anos, estava consciente, mas com dores na coluna e no tórax, foi levado ao hospital de Santa Maria. A causa do acidente ainda não foi identificada. Imagens aéreas registradas pelo Comandante Freire e Márcio Adriano mostram a situação, e os impactos no trânsito estão sendo monitorados.



