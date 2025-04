Carreta tomba no acostamento da DF-001 carregada de MDF

Um acidente ocorreu na DF-001, próximo ao balão de acesso a 26 de setembro, por volta das 16h. Uma carreta branca carregada com placas de MDF tombou no acostamento. Militares realizaram o controle do risco e sinalizaram o trânsito enquanto continham um vazamento do tanque de combustível. O motorista, um homem de 35 anos, foi atendido no local e recusou atendimento hospitalar. A causa do tombamento ainda não foi esclarecida. O acidente aconteceu durante o feriado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!