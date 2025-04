Carro cai em cratera aberta por temporal no DF

Durante um forte temporal que atingiu o Distrito Federal, um carro caiu em uma cratera na quadra 1 de Sobradinho 1. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o veículo parcialmente dentro do buraco. Apesar do susto, não houve feridos. Os bombeiros utilizaram técnicas específicas para a remoção segura do carro.



