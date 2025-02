Carro capota em viaduto do DF e motorista ferido é levado ao Hospital de Base

Um homem de 48 anos ficou ferido após seu carro escapotar no viaduto Ayrton Senna na tarde desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e encontrou o motorista preso dentro do veículo. Ele foi atendido pelos militares e encaminhado ao Hospital de Base devido a traumas. Duas pistas foram interditadas durante o atendimento da ocorrência. A situação do motorista é estável.