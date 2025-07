Carro capota perto do Lago Paranoá, em Brasília, e motorista tem ferimentos leves

Um carro capotou às margens do lago Paranoá, na altura da L4 Sul, em Brasília, nesta segunda-feira (7). A polícia investiga a dinâmica do capotamento. Os bombeiros encontraram a motorista fora do veículo, consciente e com queixas de dores na cabeça, pescoço e costas. Ela apresentava machucados na perna. Após estabilização do veículo e desligamento da bateria por segurança, a motorista foi levada ao Hospital de Base. O veículo ficou sob os cuidados de uma familiar.



