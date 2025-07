Carro com som alto gera confusão e intervenção policial no Varjão (DF)

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na praça da quadra 9 do Varjão (DF). Moradores relataram o barulho causado por um carro com som alto. O 24º batalhão e o Batalhão de Choque foram mobilizados para controlar a situação.



Durante a ação, foram utilizados balas de borracha e spray de pimenta. Policiais femininas retiraram mulheres e crianças do local. A ocorrência está sendo investigada devido a denúncias adicionais relacionadas ao uso de drogas na área.



