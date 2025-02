Carro é consumido por fogo em estacionamento do Setor Comercial Norte

Um carro pegou fogo por volta das 17h30 dessa segunda-feira (20) no Setor Comercial Norte, em um estacionamento público que fica em frente a um shopping da região. O incêndio começou no motor do veículo enquanto sua proprietária fazia compras com a filha. Os bombeiros chegaram rapidamente, controlando as chamas. A dona afirmou que possui seguro e aguardará a perícia para acionar a cobertura. O fogo consumiu o carro e parte de uma árvore próxima.