Carro é consumido por incêndio em estacionamento público de Samambaia Norte

Um carro pegou fogo no estacionamento público da QR 423 em Samambaia Norte na noite dessa terça-feira (11). Os bombeiros informaram que ao chegarem ao local o veículo já estava tomado pelas chamas e não havia possibilidade de salvá-lo. O proprietário do carro não estava presente e não foi identificado. A responsabilidade pelo veículo ficou com a Polícia Militar do DF.