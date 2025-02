Carro fica destruído após pegar fogo na Epia Sul

Um carro ficou destruído após pegar fogo rapidamente na Epia Sul. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o veículo já estava em chamas. Utilizando mangueiras e espuma, os bombeiros controlaram o incêndio. O motorista, de 42 anos, foi avaliado no local e não sofreu ferimentos, dispensando a necessidade de hospitalização. A causa do incêndio ainda é desconhecida.



