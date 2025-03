Carro pega fogo na DF- 001, no Itapoã (DF)

Um carro pegou fogo na DF- 001, no Itapoã (DF), próximo ao Paranoá Parque. Os bombeiros foram acionados e encontraram o veículo tomado pelas chamas. Os dois ocupantes do carro não se feriram e não precisaram de atendimento hospitalar. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas o proprietário solicitou a perícia dos bombeiros.



