Carro roubado é recuperado com placa adulterada em blitz do Detran em Ceilândia (DF)

Um carro que havia sido roubado há 30 dias foi recuperado durante uma blitz do Detran em Ceilândia (DF). Os agentes abordaram os criminosos, que abandonaram o veículo e fugiram após a placa adulterada ser identificada na vistoria, revelando registro de roubo.



Na operação da noite dessa segunda-feira (7), com apoio de policiais militares, sete motoristas foram multados por embriaguez e doze por dirigir sem carteira. Seis motos também receberam multas por irregularidades nos escapamentos.



