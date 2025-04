Carro roubado é recuperado por policiamento aéreo

Um carro foi roubado e recuperado pelo policiamento aéreo na EPTG, no DF. Investigações apontaram que um carro, roubado no dia 24 de março, estava circulando na região do Gama (DF). A aeronave do Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, passou a sobrevoar a área e localizou o veículo. Uma pessoa foi presa e vai responder pelo crime de receptação. O carro será devolvido ao dono.