Casa da Mulher Brasileira vai ganhar novos espaços para proteger vítimas de violência

A Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia presta assistência a mais de mil mulheres por mês, oferecendo apoio psicossocial, cursos de capacitação profissional e alojamento temporário. Além disso, as crianças das mulheres atendidas também recebem suporte no local.



Francisca Cléia, coordenadora do centro, destaca a importância de identificar sinais de violência para romper o ciclo abusivo. Até março, novos centros serão abertos no Distrito Federal, incluindo locais como Recanto das Emas e Sol Nascente, ampliando o atendimento a vítimas de violência doméstica.



