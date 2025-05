Casa Jasmim acolhe mulheres e crianças vítimas de violência com arte e cultura

Desde 2018, a Casa Jasmim oferece acolhimento e atividades gratuitas para mulheres e crianças em situação de violência, na quadra 716 da Asa Norte (DF). Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura, o projeto promove oficinas como yoga, canto e circo, além de eventos culturais.



A maioria das participantes chega por encaminhamento dos Cepavs, casas de passagem ou por indicação de outras frequentadoras. O espaço é acessível para pessoas com deficiência e conta com áreas adaptadas para crianças. Saiba mais e acompanhe a programação: @acasajasmin



