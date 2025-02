Casal de Taguatinga recebe equipe do DF no Ar para um café da manhã

No Café No Ar desta semana, você vai conhecer a história inspiradora de Dona Nilda e Zezé, casados há 43 anos. Aos 63 anos, Nilda se formou em enfermagem e agora se especializa em gerontologia na UnB (Universidade de Brasília). A casa dos dois, repleta de amor e plantas, recebe frequentemente os netos, que desfrutam do carinho e das delícias preparadas por eles. Durante a visita da equipe da RECORD, foi notório o afeto da família pela emissora e as histórias compartilhadas evidenciam a forte ligação que formaram com os telespectadores.