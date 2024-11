Casal de telespectadores recebe Neila Medeiros para um delicioso café da manhã

O quadro DF no Ar na Sua Casa desta sexta-feira (18) levou a apresentadora Neila Medeiros à Cidade Estrutural, para tomar café da manhã com um casal de telespectadores. José Filho, de 38 anos, veio para o Distrito Federal do Rio Grande do Norte em busca de melhor qualidade de vida e oportunidade de emprego. Hoje ele é marmoeiro e divide uma história de amor com Janaína, que veio do Piauí e trabalha como auxiliar de serviços gerais em um hospital. Eles se conheceram há 17 anos, namoraram por dois anos, mas seguiram suas vidas em outros relacionamentos. Após quase duas décadas, eles se reencontraram e engataram a relação. José preparou um delicioso prato da sua infância típico do Nordeste, feito com cuscuz e carne de sol.