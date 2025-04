Contribuintes tem até 12 de maio para resgatar prêmios do Nota Legal

Os contribuintes contemplados no segundo sorteio de 2024 do programa Nota Legal tem até 12 de maio para indicar suas contas bancárias e receber os prêmios. Mais de 3.800 pessoas ainda não resgataram prêmios que totalizam mais de R$ 440 mil, incluindo um de R$ 10 mil. Para receber o valor, é necessário acessar o site programa, realizar o login, e indicar o banco e agência para o depósito. Além disso, há expectativas para novos sorteios neste ano.



